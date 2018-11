Maltempo: veneto, nel veronese avviato iter per rimborso danni in agricoltura

Venezia, 20 nov. (AdnKronos) – Le piogge alluvionali dello scorso 1 settembre in provincia di Verona hanno causato danni all’agricoltura, da Soave a Negrar e Monteforte d’Alpone, superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. A conclusione dei sopralluoghi e delle verifiche dei tecnici dello sportello interprovinciale di Avepa, la Giunta regionale del Veneto – su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan – ha individuato le zone territoriali dei comuni veronesi piu colpiti e inoltrato al Ministero per le politiche agricole la declaratoria di eccezionale evento atmosferico, cosi da attivare le procedure del Fondo di solidarieta nazionale per le imprese agricole danneggiate.

I comuni interessati sono Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Illasi, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone, Negrar, San Pietro in Cariano, Soave e Verona, per le localita Parona, Quinzano, Avesa, Quinto e Mizzole.

Le domande di intervento potranno essere presentate all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, Avepa – Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza, sede di Verona, entro giorni 45 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria dell’esistenza di eccezionale avversita atmosferica.

(Adnkronos)