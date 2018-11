Emergenza maltempo in Veneto: sostegno alle popolazioni colpite

Gli intensi fenomeni meteorologici che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre e novembre, hanno generato uno stato di emergenza in diversi Comuni della Provincia di Belluno e in vaste aree delle Province limitrofe.

I Comuni coinvolti hanno bisogno di sostegno economico.

La Regione del Veneto ha aperto un c/c per la raccolta di fondi da destinare ai Comuni colpiti.

Il Conto Corrente e’ attivato presso la Banca Unicredit Spa, tesoriere regionale, ed e’ denominato “REGIONE VENETO – VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTT. – NOV. 2018”.

Codice IBAN: IT 75 C 02008 02017 000105442360

Causale: “VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018”.

Per i bonifici dall’estero: BIC SWIFT UNICRITM1VF2

E’ attivo anche il numero di SMS 45500 per donare 2 eeuro; da cellulare e da numero fisso.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20181120/emergenza-maltempo-veneto-sostegno-alle-popolazioni-colpite