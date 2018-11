Veneto: ciambetti, consiglio regionale domani illuminato di rosso (2)

(AdnKronos) – “L’oppressione islamica costituisce la principale matrice di persecuzione anticristiana, oltre che di altre fedi religiose, soprattutto, ma non solo, a causa di fenomeni radicali di gruppi estremisti come Boko Haram in Nigeria, Niger, Chad, Camerun, Al Shabaab in Somalia, Kenya, Uganda o lo stesso ISIS. In 35 dei 50 paesi della lista la generale oppressione esercitata dall’islam sulle minoranze fa crescere esponenzialmente l’intolleranza anticristiana a tutti i livelli e colpisce constatare, nel silenzio dei Grandi del Mondo, l’ascesa del fenomeno e l’esplosione di odio in molti Paesi anche dell’Oriente oltre che dell’Africa verso le religioni minoritarie colpendo innanzitutto i cristiani”, ha sottolineato.

“Non possiamo far finta di non vedere la radicalizzazione islamica dell’Africa Sub-Sahariana e la polarizzazione tra regimi radicali e autocratici del Medio Oriente che assieme al radicalismo intollerante dei gruppi estremisti costituiscono fonti quotidiane di seria preoccupazione. Nel richiamo alla coscienza di noi tutti, laici come credenti, la partecipazione di Palazzo Ferro Fini, e dunque di tutti i Veneti, assume un alto valore etico. Giusto di fronte alla Basilica della Salute, l’emblema della democrazia veneta si unisce ai piu importanti simboli, dalla fede come dell’arte, veneziani in un momento di riflessione: da una parte all’altra del Canal Grande, credenti e laici uniti in una denuncia in difesa dei cristiani ovunque essi siano.”, ha concluso Ciambetti.

