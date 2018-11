Scuola: in veneto in arrivo 10 mln per adeguamento antincendio

Venezia, 19 nov. (AdnKronos) – Ci sono quasi 10 milioni di euro in arrivo dal Ministero per l’istruzione e la ricerca per adeguare le scuole del Veneto alle normative antincendio: un stanziamento straordinario, atteso da tempo, ma che ora sembra confermato dalle note ministeriali. La Regione Veneto e determinata a cogliere di gran corsa la nuova opportunita, e con la delibera approvata oggi d’urgenza dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla scuola, Elena Donazzan, di concerto con l’assessore al sociale e ai servizi per la prima infanzia, Manuela Lanzarin, ha fissato procedure e tempistica.

“Ho scritto oggi stesso ai sindaci del Veneto e ai presidenti delle Province e della citta metropolitana di Venezia perche presentino le domande e relativi progetti entro il 26 novembre – dichiara l’assessore Donazzan – ? una corsa contro il tempo quella che chiediamo agli uffici tecnici degli enti locali, perche la Regione deve inoltrare al Miur entro il 10 dicembre la graduatoria delle richieste, ad integrazione della lista gia chiusa in precedenza. Ma se le disponibilita finanziarie annunciate dal Ministero saranno confermate, riusciremo a garantire ulteriori 150-200 interventi di messa a norma, mettendo cosi in sicurezza praticamente tutte le scuole del Veneto”.

