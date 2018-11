Maltempo: veneto, iniziata ricognizione danni comuni coinvolti

Venezia, 19 nov. (AdnKronos) – La Regione Veneto, ha dato avvio lo scorso fine settimana ad una prima ricognizione dei danni provocati dal maltempo e l’alluvione che hanno interessato il territorio regionale tra la fine del mese di ottobre e i primi giorni di novembre.

Si tratta, come precisato, di una prima verifica di stima, necessaria al Dipartimento di Protezione Civile nazionale per poter inoltrare all’Unione Europea richiesta di accesso al Fondo di Solidarieta comunitario. Le richieste di risarcimento da parte dei privati potranno essere effettuate in un secondo momento, sulla base delle comunicazioni che saranno emesse dal Dipartimento.

Nel frattempo i cittadini possono comunque segnalare i danni riportati al patrimonio privato e produttivo, compilando un apposito modulo presente nella sezione “News” del sito istituzionale del Comune di Jesolo o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che dovra essere consegnato assieme ad un documento d’identita, a mano o per posta all’Ufficio Protocollo del Comune di Jesolo o tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro le ore 12.00 di mercoledi 21 novembre 2018.

(Adnkronos)