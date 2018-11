Foibe: ‘red land’, film su norma cossetto in prima proiezione a treviso 22/11 (2)

(AdnKronos) – “L’impegno della Regione Veneto e del mio assessorato – dichiara l’assessore – e di far conoscere la storia di questa giovane donna, medaglia d’oro, uccisa dall’odio comunista di Tito durante la pulizia etnica dell’Istria e della Dalmazia. La Regione Veneto ha molte ragioni per sostenere questo film, a partire dal forte legame di quelle terre con la storia della Serenissima, dai tanti profughi che trovarono accoglienza nelle nostre citta e paesi, ma soprattutto per amore della verita e senso di giustizia”.

“Mi sto adoperando – prosegue l’assessore – perche questo film sia visto il piu possibile in Veneto, e in particolare dagli studenti delle nostre scuole, perche conoscano le vicende istriane giuliane e dalmate: un dramma dimenticato della storia recente che negli ultimi anni, grazie anche all’istituzione del Giorno del Ricordo il 10 febbraio e alla forza del cinema, siamo tutti chiamati a riscoprire con ritrovata sensibilita e attenzione, nelle sue motivazioni prossime e in quelle piu remote”.

