Petrarca Rugby: TOP 12: DOMENICA ARGOS IN TRASFERTA A MOGLIANO

Ottava giornata del Top 12, e trasferta insidiosa per l’Argos Petrarca, impegnato domenica 18 novembre alle ore 15 allo stadio “Quaggia” per il derby veneto con il Mogliano Rugby 1969 (arbitro Piardi di Brescia, assistenti Gnocchi di Brescia e Vinci di Rovigo, quarto uomo Brescacin di Treviso).

“Domenica al ‘Quaggia’ incontriamo Mogliano in una sfida di alta classifica”, spiega il tecnico bianconero Andrea Marcato. “Un match molto delicato, in un campo ostico. Mogliano è una squadra orgogliosa, giovane e fisica. Ha giocatori molto interessanti come Jackman, che si sta dimostrando faro dell’attacco e playmaker dal grande intuito, Caila e De Lorenzi, seconde linea tra le più fisiche del Top12, e molti giovani da tenere d’occhio come Da Re, Gubana e i nostri petrarchismi Pavan e Scagnolari. Ma la vera arma in più della formazione trevigiana è la mischia chiusa, che allenata da Salvo Costanzo sta facendo il bello ed il cattivo tempo in ogni incontro.

Noi arriviamo al match, preparato meticolosamente curando i dettagli come se fosse una finale, con il desiderio di continuare la nostra striscia positiva. Dobbiamo scendere in campo con tanta umiltà e rispetto per questa squadra, con la consapevolezza che dovremmo mettere in campo il miglior Petrarca per tutti gli 80 minuti.

Purtroppo non sarà della sfida Nicola Grigolon, al quale faccio un grande in bocca al lupo di pronta guarigione dopo l’operazione al perone fratturato contro Calvisano. Tanta gioia e felicità sono invece per Michele Lamaro e Nicolò Cannone, che voleranno in Sud Africa con Treviso per le sfide contro Cheethas e Kings”.

La formazione annunciata del Petrarca: Ragusi; Capraro, Riera, Bettin, De Masi; Menniti Ippolito (cap.), Su’a; Trotta, Manni, Conforti; Ortega, Gerosa; Scarsini, Cugini, Acosta. A disp.: Borean, Marchetto, Santamaria, Goldin, Saccardo, Cortellazzo, Coppo, Rossetto.

