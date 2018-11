Maltempo: zaia nominato commissario per i danni in veneto (2)

(AdnKronos) – “Nel cammino che ci attende – prosegue il Governatore – abbiamo una squadra bella, motivata ed efficiente, ed e un ottimo punto di partenza”. Zaia annuncia infine che a breve procedera alla nomina dei Vicecommissari e dei Soggetti Attuatori della cui collaborazione si avvarra.

Ai Commissari delegati (come Zaia per il Veneto sono stati nominati altri Presidenti di Regione per i territori di loro competenza) spetta, tra l’altro, la predisposizione di un piano di interventi urgenti che includa le attivita di soccorso e assistenza alla popolazione, rimozione delle situazioni di pericolo, ripristino della funzionalita dei servizi pubblici e infrastrutture di reti strategiche, gestione di rifiuti e macerie, misure volte a garantire la continuita amministrativa nei territori interessati. Per gli interventi sulla viabilita, anche in gestione a Enti territoriali e locali, i Commissari delegati possono avvalersi di Anas Spa come soggetto attuatore.

