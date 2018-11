Maltempo: a longarone riunione anci con il capo della protezione civile (3)

(AdnKronos) – “Non vi lasceremo soli e chiediamo la vostra collaborazione – ha aggiunto Bottacin – Abbiamo gestito una fase difficilissima, ma ne inizia una altrettanto importante che e quella commissariale e post emergenziale in cui i sindaci hanno un ruolo ancora piu importante e delicato. La ricostruzione richiede tempo e gli interventi da realizzare sono molti. Il piano del Commissario cerchera di agire per priorita con un preciso cronoprogramma ed al primo posto ci saranno quelle interventi che servono a proteggere l’incolumita dei cittadini”, ha spiegato.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli si e messo a disposizione dei Comuni per chiarire alcuni dubbi sull’ordinanza: “ringrazio i sindaci del Veneto per lo straordinario lavoro svolto durante l’emergenza ed oggi sono qui per ascoltarli. Le vostre istanze sono sempre state portata all’attenzione del Governo. Ho appena firmato l’ordinanza e siamo pronti per avviare tutte le attivita necessarie. All’interno dell’ordinanza ci sono le misure standard, ma sono state inserite anche le misure per le rimozioni degli alberi che per questi territori sono una priorita assoluta. Dopo la fase di ricognizione presenteremo al Governo il fabbisogno di questi territori, ma anche i contributi necessari per le attivita produttive ed economiche”.

