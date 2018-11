Sanita: coletto, attenzione ad antibiotici, cura puo essere peggiore del male

Venezia, 16 nov. (AdnKronos) – La resistenza agli antibiotici, sempre piu assunti in eccesso e con troppa frequenza senza il controllo del medico, e causa decine di migliaia di morti l’anno solo in Europa, nell’ambito della quale l’Italia detiene il primato in negativo con circa un terzo del totale. Secondo i dati del Ministero della Salute, sono infatti correlabili alla resistenza agli antibiotici circa 10.000 decessi sui circa 33.000 calcolati in Europa.

E’ questa la preoccupante premessa alla Giornata Europea per l’Uso Consapevole degli Antibiotici, che si celebra domenica prossima 18 novembre, alla quale la Regione Veneto aderisce con una serie di iniziative di informazione e prevenzione.

“E’ una situazione molto preoccupante – dice l’Assessore alla Sanita del Veneto Luca Coletto – nella quale si verifica una sorta di paradosso: la medicina, usata male, fa piu male della malattia. E’ per questo che in Veneto facciamo tutto il possibile: promuoviamo politiche per il corretto uso degli antibiotici, ne monitoriamo l’utilizzo, coordiniamo la sorveglianza delle infezioni dovute ai microorganismi resistenti e le attivita di controllo nella filiera alimentare e veterinaria”.

(Adnkronos)