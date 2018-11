Mancini: “La Nazionale non e’ mai morta”

Calcio





Milano, 16 nov. – (AdnKronos) – “La Nazionale non e’ mai morta, mi ricordo bene le due partite di spareggio contro la Svezia e meritavamo di andare al mondiale. Il calcio e’ questo, e’ capitato a tutte le Nazionali. Ora ci siamo rimboccati le maniche, ma credo che la strada sia abbastanza lunga”. Sono le parole del ct azzurro, Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro il Portogallo.

“Ci piacerebbe andare alla final four, e’ chiaro -aggiunge Mancini- Nelle prime partite dovevamo dare possibilita’ ai ragazzi giovani di giocare partite importanti come quella in Portogallo, anche facendo errori. Se non gioca mai, per un giovane, diventa difficile. Il nostro obiettivo e’ l’Europeo, bisogna pensare che tra due anni ci saranno ragazzi giovani con piu’ partite nel loro bagaglio”.

“All’inizio – spiega – non e’ stato facile, soprattutto per la delusione del mancato mondiale, ma i ragazzi hanno mostrato molta buona volonta’. Stiamo migliorando, ma ci servira’ ancora tempo”. “Il fatto che domani a San Siro ci saranno 70000 persone e’ un bella base di ripartenza insieme alle ultime buone prestazioni -aggiunge il ct in conferenza stampa-. Un po’ di pressione si sente, ci sono 50 milioni di persone che vogliono che tu vinca ma l’esperienza me la sono fatta in questi anni”.

“Ho ancora 24 ore di tempo per decidere, ma credo che Immobile giochera’ dall’inizio”, spiega il ct della Nazionale. “Immobile gioca nel club in una maniera diversa, pero’ una qualita’ ce l’ha ed e’ importante: fa gol. Noi stiamo cercando quelli, in area di rigore ha qualita’ molto importanti”, aggiunge. Poi dice: “Dispiace che Ronaldo non ci sia ma il Portogallo resta una grande squadra, sara’ molto difficile da battere”. Volente o nolente e’ il migliore al mondo. Il Portogallo, senza CR7, non e’ la stessa squadra ma – conclude – sa giocare e vincere anche senza di lui, e’ capitato nella finale di Euro 2016″.

(Adnkronos)