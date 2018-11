UPA Padova: Solidarieta’ Veneto

Fino al 31 dicembre prossimo iscrizione gratuita per i familiari a carico

Il Consiglio di amministrazione di Solidarietà Veneto ha deciso l’azzeramento dei costi di adesione per i familiari a carico, fino al 31 dicembre 2018. Per le prossime settimane, dunque, la quota d’iscrizione sarà pari a zero.

La famiglia è il bene più prezioso ma rappresenta anche quel luogo in cui si imparano i valori più importanti. Tra questi, c’è di sicuro il “valore del risparmio”, un elemento che è fondamentale recuperare nel suo significato più profondo. Oggi, con un incentivo in più.

Sono queste le riflessioni che hanno portato Solidarietà Veneto a studiare uno strumento concreto per i propri associati per fornire una risposta a queste necessità: l’apertura nel lontano 2009 all’adesione anche per i soggetti fiscalmente a carico.

Secondo una recente ricerca Ipsos/Acri, solo il 7% degli intervistati ritiene che l’attenzione al risparmio sarà più forte nelle generazioni future.

Al contempo, lo studio conferma come per gli italiani risparmiare sia utile per educare i giovani a una vita consapevole ed equilibrata (per il 51% del campione è un aspetto fondamentale) e per abituarli a programmare e a pensare al futuro più prossimo (43%) o al dopo pensione (43%).

Iscrivere un figlio alla previdenza complementare, infatti, va oltre all’idea di garantire un “rendimento” o un “vantaggio monetario”.

In un momento storico come quello attuale, diffondere un sentimento di fiducia e di apertura verso il futuro significa molto e in questo Solidarietà Veneto vuole fare la sua parte.

Iscrivi un tuo familiare: costi di gestione ridotti, ma doppio vantaggio.

Per informazioni e adesioni:

Confartigianato Persone – Dott. Filippo Marchioro



(UPA di Padova)