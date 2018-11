Maltempo: zaia, grazie ad abi per solidarieta e vicinanza ai territori

Venezia, 15 nov. (AdnKronos) – “Ringrazio l’Associazione Bancaria Italiana e il suo Presidente Patuelli per la sensibilita dimostrata nell’accogliere la nostra richiesta, nella certezza che gli Istituti di Credito associati daranno seguito all’indicazione”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il suo apprezzamento per la decisione dell’ABI di chiedere a tutte le banche associate di accogliere la richiesta del Veneto e del Friuli Venezia Giulia di non far pagare commissioni su bonifici o altre forme di trasferimento di fondi disposti a favore di iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dalle calamita naturali, e di destinare gli importi corrispondenti alle commissioni eventualmente gia applicate a favore delle iniziative di raccolta fondi.

“Lo spirito di solidarieta e di vicinanza ai territori che ha mosso il mondo bancario – aggiunge Zaia – e di grande significato. Se da un lato, come avevamo chiesto, e giusto non gravare di spese chi in questi giorni sta versando il suo contributo di generosita, dall’altro e anche importante la destinazione alle popolazioni colpite degli importi gia eventualmente applicati. La squadra della solidarieta – conclude il Governatore – si allarga ogni giorno di nuovi protagonisti, e questo e bello e incoraggiante per il futuro”.

(Adnkronos)