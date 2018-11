Slow Tourism in 5 mosse

14 novembre 2018

Riflettori puntati sul progetto Slow Tourism, finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: 5 platee, da internazionale a locale, per valorizzare la fruizione sostenibile del territorio.

Slow Tourism è il progetto di promozione di itinerari ciclo-pedonali e ville venete in area GAL Patavino, finanziato nell’ambito dell’intervento 7.5.1. “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”.

Slow Tourism mira al miglioramento qualitativo dell’offerta turistica nell’ottica di una fruibilità del territorio, mettendo in rete l’accoglienza, i valori, i prodotti, l’esperienza autentica.

Per questo viene presentato domani, giovedì 15 novembre a Venezia, nell’ambito del workshop dedicato alle problematiche dell’overtourism dal titolo “Overtourism Mediterranean Cities in Comparison” organizzato dal Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari.

Al centro dell’intervento di Assoturismo Confesercenti del Veneto Centrale e UNPLI Padova, il concetto di Slow Tourism come strumento di contrasto all’impatto insostenibile del sovraffollamento turistico: sarà questa la testimonianza che porteremo, accanto a quelle delle città di Valencia, Dubrovnik Malaga, Rodi, Venezia e Genova.

Leggi qui il programma dettagliato del seminario:

https://static.unive.it/server/eventi/24762/OVERTOURISM_locandina_15_nov_2018.pdf

Dopo questa apertura sullo scenario internazionale, e dopo un importante lavoro di backend, il progetto si avvia verso la fase conclusiva con altri 4 eventi di presentazione dei risultati:

 domenica 18 novembre sarà presentato alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum nell’intervento del presidente Fernando Tomasello su “Le attività della rete Pro Loco in ambito culturale”

 lunedì 19 novembre sarà proposto come case history nell’intervento sul turismo sostenibile a Palazzo Madama, Senato della Repubblica a Roma, nel corso della giornata di studi “Pro Loco, custodi di cultura e tradizioni”

 giovedì 22 novembre si terrà la presentazione ai partner e alla stampa a Villa Dolfin-Dal Martello detta La Mincana – Due Carrare (PD)

 sabato 24 novembre verrà proposto all’Assemblea del Consorzio Euganeo Pro Loco a Villa Contarini a Monselice.

Scarica qui il programma completo degli eventi di presentazione.

(Proloco Padova)