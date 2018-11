Maltempo: pd veneto, sopralluogo nell’agordino, scenario apocalittico

Belluno, 13 nov. (AdnKronos) – “Siamo di fronte a una catastrofe senza precedenti, per questo servono misure importanti e urgentissime a ogni livello istituzionale”. Cosi il Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto Stefano Fracasso che oggi, insieme al Capogruppo alla Camera Graziano Delrio e al deputato bellunese Roger De Menech, ha fatto un sopralluogo nell’Agordino incontrando i sindaci dei Comuni devastati dal maltempo.

“? un disastro inenarrabile, abbiamo constatato con i nostri occhi l’entita dei danni e la necessita di interventi rapidi, a partire dall’enorme quantita di alberi da rimuovere prima che finiscano negli alvei di torrenti e fiumi. Una visita importante per mettere a punto le misure che chiederemo di inserire nella manovra di bilancio non solo regionale ma anche statale, come ha sottolineato Delrio – aggiunge Fracasso, ribadendo l’impegno dei due capigruppo “per far fronte alle necessita, non solo a breve termine, della montagna bellunese”.

(Adnkronos)