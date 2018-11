Alberto Bortoluzzi. L’eredita’ dello sguardo

L’eredita’ dello sguardo, esposizione di Alberto Bortoluzzi aperta al pubblico a ingresso libero dal 16 novembre 2018 al 13 gennaio 2019 alla Galleria civica Cavour a Padova, permette un confronto tra tre generazioni di pittori padovani riuniti sotto l’egida del paesaggio veneto.

La mostra, organizzata dall’assessorato alla cultura e curata da Giorgio Chinea, sara’ inaugurata giovedi 15 novembre alle ore 18.30.

In esposizione una trentina di opere dell’artista Alberto Bortoluzzi di varie dimensioni; sono inoltre proposte opere di Millo Bortoluzzi senior, bisnonno dell’artista e dello zio, Millo Bortoluzzi junior, che fu anche maestro di Alberto.

Un confronto intergenerazionale reso possibile anche grazie a importanti prestiti: la galleria Nuova Arcadia di Luciano Franchi per l’occasione prestera’ due opere di Millo Bortoluzzi senior, “La vecchia villa” esposta alla Biennale di Venezia del 1914 e “L’Abbandonata”, che ha partecipato alla esposizione internazionale d’arte a Roma nel 1911; grazie al contributo di Patrizia Romanin Jacur saranno invece presenti alcune opere del maestro Millo Bortoluzzi junior provenienti dalla collezione privata della madre, la contessa Luisella Oniga Farra, ricercatrice appassionata di opere d’arte. Nel solco di una pittura classica e rigorosa, Alberto Bortoluzzi trova pero’ la sua cifra stilistica personale e ci consegna una visione assolutamente contemporanea del paesaggio.

“Alberto Bortoluzzi e’ il primo artista figurativo che personalmente ho iniziato a seguire – spiega Giorgio Chinea, curatore della mostra nonche’ gallerista della Giorgio Chinea Art Cabinet – proprio perche’ rappresenta la continuita’ dello sguardo nella storia dell’arte ma anche, e soprattutto, un altro punto di vista: con gli occhi del contemporaneo Alberto Bortoluzzi sa inventare paesaggi nuovi. Mondi pittorici che non tradiscono la poesia degli avi ma aggiungono freschezza di tratto e di pathos”.

“In questa sua prima importante esposizione istituzionale – continua Chinea – ho voluto rimanere fedele al percorso evolutivo dell’artista proponendo anche i suoi primi lavori accademici che ben testimoniano l’estro talentuoso e l’audace virtuosismo, fino ad arrivare alle ultime produzioni dove, su tutto, giganteggia quella nuvola, gia’ cara ai suoi avi e che con Alberto diventa pura spinta ascensionale, commovente presenza metafisica”.

Nel saggio critico in apertura del catalogo che accompagna la mostra, edito da Cleup, la storica e critica d’arte Virginia Baradel compie una ricognizione importante – storica ma anche geografica, seguendo le tracce dei tre anche nel paesaggio veneto – per tracciare corrispondenze e affinita’ elettive tra i segni pittorici degli autori. E delineare, infine, il punto d’intersezione col giovane Alberto Bortoluzzi, erede di uno sguardo nuovo, forte e personale. Scrive Virginia Baradel: “E’ come se il paesaggio potesse contare su una nuova vita avendo trovato dove riparare per non sparire dal mondo e dagli sguardi, si sia messo in salvo nello studio dell’artista. Ora quel salvataggio sta dando buoni frutti: non piu’ vedute, non piu’ impressioni, non piu’ tavolozza ma ebbrezza cromatica pura”.

Nell’ambito della mostra vengono proposti eventi sul tema del paesaggio nel Veneto.

Si comincia con la conferenza “Il paesaggio veneto, storie di terre e di acque” di Nicolo’ Calore, storico del territorio, giovedi 6 dicembre alle ore 18.30.

Domenica 13 gennaio 2019 alle ore 17.00 in occasione del finissage il curatore Giorgio Chinea parlera’ al pubblico di “cinema e paesaggio nel Veneto”, coadiuvato da alcune proiezioni.

Alberto Bortoluzzi nasce a Padova il 6 ottobre 1988. Erede di una delle piu’ importanti dinastie artistiche venete del elsquo;900 e’ pronipote di Millo Bortoluzzi senior e nipote ed allievo di Millo Bortoluzzi junior nel cui studio muove i primi passi verso la pittura. Nel 2008 si diploma presso il Liceo Artistico “A.Modigliani” di Padova. Nel 2013 si diploma in pittura con competenze in restauro presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia dove, nel 2016, consegue il secondo diploma in discipline pittoriche. Dopo aver esposto i suoi lavori in alcune mostre a Padova e provincia, nel 2017 inaugura la Giorgio Chinea Art Cabinet di Padova con una sua personale, divenendo di fatto il primo artista della galleria con cui collabora gia’ dal 2016 con diversi progetti tra cui “Regine d’Ampezzo” presentato a Cortina nell’inverno del 2017. Lavora nel suo studio a Padova in via Vescovado n.62.

Alberto Bortoluzzi. L’eredita’ dello sguardo

Padova, Galleria Civica Cavour, Piazza Cavour

16 novembre 2018 – 13 gennaio 2019

Orario 10.00 – 13.00/15.00 – 19.00, chiuso i lunedi non festivi, 25 dicembre e 1 gennaio

Ingresso libero

Info: padovacultura.it

