Maltempo: anci veneto, a longarone per dare supporto ai sindaci colpiti

Padova, 12 ott. (AdnKronos) – L’Anci Veneto ha organizzato, in collaborazione con la Provincia di Belluno, un incontro con i Comuni dell’area colpita per il prossimo venerdi 16 novembre alle ore 11 nel Centro congressi di Longarone Fiere. L’incontro si pone l’obiettivo di fornire ai sindaci i contenuti e gli strumenti per entrare nel merito dei contenuti dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio. L’Anci Veneto ha gia avviato una richiesta di personale tecnico e amministrativo ai Comuni del Veneto ed alle Citta Metropolitane per fornire supporto alle amministrazione colpite dall’emergenza.

‘L’incontro – spiega la Presidente di Anci Veneto Maria Rosa Pavanello – serve a mettere al centro le criticita, le urgenze e le richieste dei Comuni colpiti dal maltempo. ? fondamentale in questa fase mantenere alta l’attenzione e non commettere errori nella ricognizione dei danni che andra a comporre il dossier Veneto. Purtroppo gli adempimenti e le pratiche burocratiche sono molte e in alcuni casi estremamente complesse per questo servono risorse in termini di personale e competenza. Nelle zone colpite ci sono Comuni piccolissimi e di conseguenza l’amministrazione ha pochi dipendenti in queste condizioni non e facile operare. Per questo l’Anci Veneto si e messa subito al lavoro e si e attivata per fornire supporto operativo ‘.

All’incontro dovrebbero essere presenti il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il Presidente della Regione e l’Assessore alla Protezione Civile del Veneto.

(Adnkronos)