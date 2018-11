Fisco: confartigianato veneto, cambiare la ‘pace fiscale’ in ‘civilta fiscale’ (2)

(AdnKronos) – “Dal nostro studio – ha commentato – ricaviamo motivi per dubitare che la ‘Pace Fiscale ‘ possa rappresentare un passo in avanti verso la regolarita a regime. Non basta, a nostro avviso, eliminare pendenze, talvolta anche banali, per avere un futuro diverso. Occorrono cambiamenti importanti, che attengono soprattutto al senso civico ed alla cultura della responsabilita sociale, e le modalita del rapporto fiscale devono premiare questi elementi ‘.

‘Nel merito – ha spiegato -, riteniamo positiva l’estensione dei termini e le migliori condizioni concesse per la rottamazione dei ruoli emessi fino a tutto il dicembre 2017. Come altrettanto positivamente giudichiamo la previsione di stralcio dei crediti erariali sotto i mille euro, per l’effetto ‘pulizia ‘ che comporta. Ma, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ancora in essere, appare necessario ‘correggere il tiro ‘ onde evitare ulteriori disparita di trattamento tra soggetti coinvolti in liti pendenti e paradossali sovrapposizioni di intenti rinvenibili tra le pieghe del medesimo provvedimento”.

(Adnkronos)