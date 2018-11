UPA Padova: Innovare e competere con l’economia circolare

L’energia sarà il tema dell’incontro che si terrà a Padova il 24 novembre

Sarà dedicato al tema dell’energia il secondo appuntamento del ciclo “Innovare e competere con l’economia circolare”, organizzato dal Confartigianato del Veneto.

L’appuntamento si terrà sabato 24 novembre, alle ore 9.00, a Villa Ottoboni, in via Padre E. Ramin 1, a Padova.

“Il tema dell’energia riveste già oggi un’importanza fondamentale per le imprese, ma in futuro è destinato a divenire ancora più strategico – spiega il Presidente di Confartigianato Imprese Veneto Agostino Bonomo -. Grazie alla disponibilità delle nuove tecnologie, l’energia diventa, oggi più di ieri, una formidabile occasione d’innovazione e di competitività. Il sistema veneto di Confartigianato, a fianco delle imprese associate, è impegnato a trovare risposte alla duplice esigenza di limitare, da un lato, gli aspetti problematici legati all’energia e di massimizzare, dall’altro, le opportunità per le imprese”.



(UPA di Padova)