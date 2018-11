I QUATTRO FINALISTI DELLA V EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO SPORTIVO MEMO GEREMIA

IL 15 NOVEMBRE ALLE 20.45 SERATA DI PREMIAZIONE PER LA V EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO SPORTIVO INTITOLATO A “MEMO GEREMIA”: ECCO I QUATTRO FINALISTI

Sono stati scelti i finalisti destinati a ricevere il Premio Memo Geremia e i premi collegati che verranno assegnati nel corso della serata di gala organizzata come di consueto nell’Aula Magna dell’Università di Padova per la serata di giovedì 15 novembre a partire dalle ore 20.45, dopo mesi di letture e valutazioni da parte dei membri della giuria che hanno finalmente elaborato la rosa dei quattro premi finali.

Si ricorda che la serata è gratuita e l’accesso in sala garantito sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ed eccoli i “magnifici quattro” (in ordine alfabetico):

“Igor Cassina. Il ginnasta venuto dallo spazio” di Ilaria Leccardi (Bradipolibri); “Eravamo immortali” di Manolo (Fabbri); “Fair Play” di Claudio Pallottini (Marsilio); “Crazy for football” di Francesco Trento con Volfango De Biasi (Longanesi).

Come per l’edizione passata è possibile ascoltare le loro interviste sia su Radio Sportiva nel corso della mattina che sull’intera rete Veneto del gruppo di Radio Padova (fino al 15 novembre grazie alla conduzione di Domenica Grandi).

Il Premio letterario, ideato da Confcommercio Ascom Padova con la collaborazione di ALI Librai Nazionale, gode anche del patrocinio gratuito del Senato della Repubblica, del Consiglio Regionale del Veneto e della Provincia di Padova, di Unioncamere nazionale e della Camera di Commercio di Padova, del patrocinio e contributo del Comune di Padova e della collaborazione di Padova Promex, oltre che del Coni Regionale assieme alla società sportiva Petrarca Rugby, con la Banca Patavina di Sant’Elena e Piove di Sacco come main sponsor.

Il premio è nato con lo scopo di diffondere i valori ideali e culturali legati allo sport, promuovere la lettura ed i principi di passione e sportività da sempre richiamati dalla figura di Memo Geremia, indimenticato esponente del mondo dello sport padovano, grazie alla gentile concessione della famiglia.

Il Premio è dedicato ad una delle figure più carismatiche dello sport padovano del ‘900, e vede una giuria composta da operatori del settore, istituzioni, giornalisti e olimpionici padovani e ha avuto come vincitori Lisi Bovolenta, Bebe Vio, Marco Tardelli e Alex Zanardi, mentre quest’anno, come si è detto, ha visto in lizza 60 titoli a dimostrazione del grande interesse che sta suscitando, ogni anno di più, il premio dell’Ascom.

Padova 9 novembre 2018

(Ascom Padova)