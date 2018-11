Sui passi del Santo dalla Sicilia a Padova. Convegno sul tracciato del Cammino di Sant’Antonio

venerdi 9 novembre, alle ore 17:00, nella Sala Rossini del Caffe’ Pedrocchi, si terra’ il convegno “Il Cammino di Sant’Antonio: sui passi del Santo dalla Sicilia a Padova”. Nell’ambito dei lavori verra’ presentato il progetto del “Cammino di Sant’Antonio” da Capo Milazzo a Padova, di cui sono promotori la Basilica del Santo e l’associazione Il Cammino di Sant’Antonio, con il coinvolgimento dei Comuni di Milazzo, Camposampiero, Assisi e Padova.

Il Comune di Padova ha approvato la dichiarazione d’intenti per la realizzazione del tracciato del percorso meridionale, storicamente il primo cammino del Santo all’arrivo in Italia nel 1221, da Capo Milazzo (ME) a Padova passando da Capua e da Assisi, che verra’ sottoscritta al termine del convegno.

Padova si identifica quale naturale destinazione del percorso in quanto sede della tomba del Santo e per questo motivo l’Amministrazione comunale riconosce un elevato interesse alla strutturazione del nuovo Cammino con valore devozionale e spirituale, ma anche quale concreta realizzazione di un itinerario per fruire della ricchezza di arte, cultura e paesaggi in modo partecipe e sostenibile.

