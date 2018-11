Lino Banfi: “Faro’ una fiction con Albano”

Set







Roma, 7 nov. (AdnKronos) – Lino Banfi torna a parlare del progetto di fiction con Albano Carrisi, spiegando che tutto e’ ancora da decidere tranne l’ambientazione in Puglia e rivelando che dovrebbe esserci, a detta di Al Bano, anche un set in Russia. L’attore pugliese lo afferma nel programma di Rai Radio2 ‘I Lunatici’, nel quale parla anche della sua carriera, dei comici di oggi, del personaggio di Nonno Libero e di Luigi Di Maio.

“Tutti vogliono sapere come sara’, ma ne’ io ne’ Albano abbiamo deciso nulla, ci telefoniamo e ci divertiamo a pensare a come potrebbe essere. Penso sia una fiction di tre o quattro puntate ambientata in Puglia, visto che entrambi siamo ambasciatori della nostra meravigliosa terra. Al Bano dice anche che andremo a girare una settimana in Russia” racconta Banfi.

“In questi giorni – prosegue – ci sentiamo spesso, ci mandiamo messaggi d’amore, solo che lui e’ sempre in giro, va in Russia, in Giappone, lavora tantissimo. Io gli consiglio sempre di calmarsi, di raffreddare il motore, ma lui e’ uno che deve lavorare, altrimenti sta male”.

Parlando della sua carriera cinematografica Banfi si sofferma sui numerosi incontri femminili avuti sui set: “Ci sono tante belle donne che hanno lavorato con me. Non l’ho mai detto, ma ora voglio essere chiaro. Non mi hanno mai molestato. Che peccato”. Il ruolo che ha piu’ amato e’ “quello in ‘Vieni avanti cretino’. E’ un film nato in ufficio, tutto inventato da me al momento. La maggior parte delle cose che molti ricordano a memoria non erano nel copione, le ho inventate io al momento”.

Riflettendo poi su alcune espressioni usate nel film, Banfi ammette che molte battute oggi non avrebbe potuto farle: “In ‘Vieni avanti cretino’ per esempio dico ‘terrone maledetto ma chi lo consce a questo?’ oppure mi metto a cantare in pugliese stretto e mentre canto vengono fuori i sottotitoli in arabo. Oggi non l’avrei fatto, altrimenti avrei rischiato che mi tagliassero la gola”.

“Il politicamente corretto e’ molto scorretto quando vuole essere corretto. Nella vita – lamenta Banfi – tocca anche passare per ignorante o per poco colto per far ridere le persone. In questo momento certe cose non le avrei fatte”.

Sui comici di oggi Banfi dice poi: “Mi piace molto Zalone, che mi ha sempre stimato e ha piu’ volte detto che io ho aperto la strada alla pugliesita’, che prima non c’era”. Quanto poi alla nascita del personaggio di Nonno Libero, l’attore afferma: “Quando me lo vennero a proporre non mi piacque per niente questo nonno. Era un fetente, diceva delle parolacce, faceva dei gesti osceni. Dissi che non era un personaggio per me. Poi mi assicurarono che avrebbero cambiato delle cose”.

“Feci la prima serie – prosegue Banfi – volevano mandarla in onda il pomeriggio ma un dirigente si impunto’ per mandarla in onda di sera, perche’ era una fiction per famiglie, soprattutto per la presenza di questo nonno che riusciva a tenere unita la famiglia e le sue varie generazioni. Nonno Libero non mi e’ mai stato stretto, mi sono abituato all’idea, mi fa piacere che mi chiamino il nonno d’Italia. I bambini mi abbracciano per strada, e’ bello”.

L’attore, infine, racconta un aneddoto su Luigi Di Maio: “E’ venuto a farmi gli auguri lo scorso 11 luglio, mi ha fatto tenerezza, sembrava mio nipote. Eravamo commossi tutti e due, aveva un mazzetto di fiori, mi ha fatto molto piacere e voglio ancora ringraziarlo. E’ bello sentirsi fare gli auguri a prescindere dall’ideologia politica. Mi disse che non gliene fregava niente per chi votassi, ma che voleva semplicemente farmi gli auguri. Una cosa molto bella”.

(Adnkronos)