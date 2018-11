Scuola: veneto, prorogato a domani termine per comuni invio domande contributo buoni libro

Venezia, 5 nov. (AdnKronos) – ? prorogato fino a domani 6 novembre, a mezzogiorno, il termine per i Comuni del Veneto per trasmettere alla Regione le domande di contributo per i buoni-libro. Dato lo stato di crisi per l’intero territorio regionale dichiarato dal presidente della Giunta regionale e viste le segnalazioni dei Comuni maggiormente coinvolti dall’ondata di maltempo che ha colpito il Veneto, il direttore della Direzione Formazione e Istruzione, con il decreto n. 1087 del 31 ottobre 2018 (che si allega) ha provveduto a riaprire i termini – per i Comuni – per l’invio via web delle domande del contributo regionale “Buono-Libri” per l’anno 2018-2019, dal 31 ottobre 2018 fino al 6 novembre 2018 (ore 12).

I Comuni sono stati avvisati tramite l’Anci e gli uffici regionali hanno provveduto a contattare direttamente i Comuni che hanno manifestato difficolta operative con la procedura web dedicata al contributo.

(Adnkronos)