Maltempo: salvini, da governo intervento senza precedenti

Padova, 5 nov. (AdnKronos) – “Sono passate alcune ore e gia questa settimana ci sara un Consiglio dei ministri. Senza fare nuove leggi contiamo di mettere a disposizione i primi interventi in tutta Italia, che e un intervento che non ha precedenti e poi arrivera tutto cio che serve”. A ribadire l’impegno del Governo per le esigenze delle popolazioni colpite dall’alluvione che ha prostrato le popolazioni delle dolomiti, il ministro dell’interno Matteo Salvini, intervenendo in diretta stamattina al Morning Show di Radio Padova.

“Sull’autonomia ci stanno lavorando bene da mesi il presidente della giunta del Veneto Zaia e quello della Lombardia Attilio Fontana – ha aggiunto Matteo Salvini e rispondendo alle domande su una eventuale autonomia d’emergenza per il Veneto, lasciando alla Regione quota parte dell’Iva come avviene alle regioni a Statuto Speciale – se chiedete a loro sono piu sul pezzo di quanto possa essere io, il mio impegno e quello che entro la fine di quest’anno arrivi la questione autonomia in Consiglio dei Ministri”.

