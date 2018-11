Maltempo: permane allerta arancione nel bellunese e lungo corso del po

Venezia, 5 nov. (AdnKronos) – Permane lo stato di allerta ‘arancione’ nel Bellunese e nel basso Polesine, lungo il corso del fiume Po. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, viste le previsioni meteo e le precipitazioni attese per oggi pomeriggio e domani, piu probabili e consistenti nelle aree montane rispetto alla pianura, ha dichiarato l’allerta per criticita idraulica e geologica per il bacino dell’Alto Piave, valida fino alle ore 14 di domani 6 novembre.

Nel bollettino emesso oggi segnala, inoltre, la possibilita di fenomeni franosi nelle zone di allertamento del Bellunese, del Trevigiano e dell’area pedemontana compresa tra Treviso, Vicenza e Verona.

Permangono sotto monitoraggio le frane del Tessina in comune di Chies d’Alpago e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore, riattivatesi dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, la frana del Rotolon in comune di Recoaro.

