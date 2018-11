Maltempo: borrelli, in veneto scenari apocalittici, al via subito gli interventi (2)

(AdnKronos) – “In questi giorni sono stato in costante contatto con il presidente del Consiglio Conte e il sottosegretario Giorgetti che mi hanno assicurato che verra fatto tutto quello che e necessario per risolvere questa emergenza. Chiederemo fin dalla prossima settimana la dichiarazione dello stato di emergenza per lo stanziamento delle prime risorse – ha annunciato Borrelli – poi verranno le normative e le ordinanze per la gestione dei detriti e la gestione delle procedure di appalto per i lavori di ripristino. Dopo agosto e la vicenda del ponte di Genova il coordinamento nazionale della Protezione Civile si e riunito per modificare il codice degli appalti. Avevamo auspicato appunto in quell’occasione delle norme da impiegare nell’emergenza”.

Borrelli ha poi ringraziato tutti quelli che hanno operato in questi giorni: “Dalle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco ai volontari della Protezione Civile, con gli oltre 8 mila volontari, all’Enel”, Borrelli ha voluto infine ricordare lo strumento degli “SMS solidali, sperimentati con successo fin dall’emergenza per il Maremoto nel Sudest Asiatico del 2004. In questa occasione – ha spiegato – sono sicuro che sara uno strumento piu tempestivo e piu rapido che non in passato, grazie anche all’ottimo gioco di squadra realizzato dei presidenti delle Regioni”.

