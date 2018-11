Sanita: all’ircss san camillo di venezia arriva il nuovo direttore scientifico

Venezia, 2 nov. (AdnKronos) – Quarant’anni, di Pescara, un percorso di studi che dopo la laurea e il dottorato in Italia lo ha portato ad approfondire le sue esperienze in Belgio e in Inghilterra (a Oxford), oltre cento pubblicazioni sulle principali riviste internazionali e numerosi progetti di ricerca vinti. L’identikit del nuovo direttore scientifico dell’Irccs San Camillo (nominato dal Consiglio di Amministrazione dopo che il direttore generale Francesco Pietrobon ne ha svolto temporaneamente le funzioni) e chiaro e fa si che la struttura lidense riporti “a casa” uno di quei cervelli in fuga che da troppo tempo l’Italia si fa scappare.

Dante Mantini era arrivato all’Irccs San Camillo a maggio con la qualifica di ricercatore esterno dall’universita di Lovanio in Belgio, che l’ha accolto dopo la laurea in ingegneria ad Ancona e il dottorato conseguito all’universita Politecnica delle Marche. Dopo cinque mesi al San Camillo la scelta di nominarlo direttore scientifico si e palesata per il curriculum di tutto rispetto (Mantini appare anche tra i cento migliori ricercatori ingegneri italiani nel mondo sulla base della qualita delle sue oltre cento pubblicazioni), per la sua competenza e per la capacita di far lavorare attorno ai suoi progetti ricercatori di aree diverse.

(Adnkronos)