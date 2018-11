Maltempo: zaia, serve piano marshall per la montagna, danni per 1 mld

Belluno, 4 nov. – (AdnKronos) – “Al momento possiamo stimare i danni in almeno un miliardi di euro, con 100 mila ettari di bosco andati distrutti, e 100 chilometri di strade provinciali e comunali da ripristinare. Per cui, e necessario un vero e proprio Piano Marshall per la montagna”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia dopo aver sorvolato in elicottero con il vicepremier Matteo Salvini le zone piu colpite del bellunese.

Il governatore del Veneto ha spiegato che “Bisogna ripartire da zero, ripristinando il patrimonio montano prima che la gente della montagna se ne vada via”. In ogni caso Zaia ha assicurato che “saremo pronti per la prossima stagione sciistica e le Dolomiti ospiteranno senza alcun problema i Mondiali di Sci del 2021 a Cortina, e faremo ancora di piu per avere le Olimpiadi Invernali del 2026”.

(Adnkronos)