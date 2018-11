Maltempo: enel, altri 3.900 clienti rialimentati, proseguono gli interventi nel bellunese

Belluno, 3 nov. (AdnKronos) – Continua in Triveneto l’impegno della task force di oltre 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione, la Societa del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Le attivita di riparazione proseguono senza sosta sin da lunedi per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di maltempo che si e abbattuta sulla penisola e in particolare sul Triveneto, dove si sono verificati guasti diffusi sia sulla rete di trasmissione nazionale che sulle linee di media e bassa tensione. Rispetto alla giornata di lunedi, sono state gia rialimentate complessivamente quasi 255.000 utenze in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Nel corso della notte, grazie al lavoro incessante delle squadre di E-Distribuzione, sono stati rialimentati ulteriori 3.900 clienti in Provincia di Belluno. Alle ore 11,45 di oggi rimangono circa 5.700 utenze disalimentate, principalmente seconde case e clienti situati nei Comuni del bellunese dove persistono tuttora gravi problemi di viabilita, quali rischio frane o limitazione al transito di mezzi pesanti, questi ultimi necessari per il trasporto di gruppi elettrogeni da parte di E-Distribuzione.

E-Distribuzione e in costante contatto e coordinamento con le Prefetture, con le Istituzioni locali e con le strutture di Protezione Civile con cui si stanno organizzando interventi nelle zone di difficile accessibilita, anche in base all’evolversi delle condizioni meteo che compromettono la possibilita di intervenire in sicurezza.

(Adnkronos)