Maltempo: borrelli, in veneto scenari apocalittici, al via subito gli interventi

Belluno, 3 nov. (AdnKronos) – “Dobbiamo partire subito perche non possiamo attendere la conta definitiva dei danni e aspettare almeno due mesi. Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio la sofferenza e molto piu pesante”. Cosi da Belluno il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa con il presidente del Veneto Luca Zaia, dopo aver visitato oggi insieme allo stesso governatore del Veneto, le zone della montagna veneta colpite dal maltempo di questi giorni.

“La situazione e pesante, uno scenario apocalittico: valli devastate, tralicci piegati, strade sommerse da frane. Abbiamo registrato venti fino a 180 km orari nelle valli e dunque la devastazione e stata simile a quella della Liguria, ma qui e stata piu pesante per la forza del vento. Ci sara ancora da fare per alcuni giorni – ha spiegato – e assicuriamo tutto il supporto possibile da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile”.

(Adnkronos)