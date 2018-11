Grande guerra: veneto, donazzan a conclusione celebrazioni del centenario

Venezia, 2 nov. (AdnKronos) – Nel fitto calendario di iniziative ed eventi in Veneto per il centenario della Vittoria e della fine della Grande Guerra, Elena Donazzan, assessore all’istruzione e formazione della Regione Veneto, ha assicurato la propria partecipazione alle celebrazioni vicentine.

“Vicenza fu luogo strategico nella difesa dopo Caporetto e luogo simbolo della controffensiva che porto alla vittoria di Vittorio Veneto – ha ricordato l’assessore nei giorni scorsi – I luoghi simbolo dell’unita d’Italia sono per me Cima Grappa, Vittorio Veneto, Redipuglia, l’Altare della Patria, ma anche Vicenza, che fu uno dei caposaldi della linea di difesa strategica dal Pasubio al Grappa, dal Montello al Piave, passando per il Montello, che rese possibile, con l’offensiva di ottobre di cento anni fa, l’unita con Trento e Trieste e quindi il compimento del processo di unificazione nazionale”.

Nei giorni scorsi l’assessore aveva invitato le scuole e gli studenti del Veneto, di ogni ordine e grado, a partecipare alle manifestazioni che i Comuni e associazioni combattentistiche stanno promuovendo in questi giorni nei luoghi-simbolo della Grande Guerra, “per ricordare e rivivere le tragiche vicende di un secolo fa, l’alto prezzo che italiani e veneti di allora pagarono per portare a compimento l’Unita italiana, e il sacrificio che le popolazioni locali sostennero in un Veneto diventato uno dei principali teatri di battaglia del conflitto mondiale”.

(Adnkronos)