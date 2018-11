Maltempo: sul litorale di jesolo perduti oltre 100mila metri cubi di spiaggia

Jesolo (Ve), 2 nov. (AdnKronos) – Passati i giorni piu delicati dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Veneto e, con esso, il litorale veneziano, anche Jesolo inizia a fare un primo bilancio e avvia la conta dei danni.

Sul territorio comunale, la forza del vento ha abbattuto una decina alberi e rami pericolanti, messi in sicurezza da Vigili del Fuoco e Jesolo Patrimonio e una falla sulla strada arginale lagunare che porta a Lio Maggiore, e stata tamponata dai volontari della Protezione civile. A destare maggiore preoccupazione sono stati la rete fluviale, costantemente monitorata con perlustrazioni e misurazioni ed il mare in burrasca.

La prevista piena del Piave con conseguente rischio di allagamento delle aree golenali, ha spinto il Comune ad informare per tempo tre famiglie residenti sulle sponde del fiume in prossimita di Cortellazzo, individuando eventuale alloggio temporaneo presso il nuovo Centro Servizi di via M. L. King e garantendo assistenza. In tutto, sei persone si sono dovute allontanare da casa trovando comunque accoglienza presso parenti.

