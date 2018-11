Maltempo: veneto, volontari protezione civile ana impegnati nel bellunese

Beleluno, 2 nov. (AdnKronos) – “Sempre pronti, nell’emergenza”. E dopo aver affrontato l’allerta meteo che ha tenuto in scacco da domenica a martedi il Veronese, i volontari dei gruppi di Protezione Civile dell’ANA Verona corrono in aiuto alle popolazioni dell’Agordino, colpite duramente dal maltempo di questi giorni. Venticinque volontari delle squadre Lessinia, Mincio e Val d’Illasi, sono partiti all’alba di giovedi da Verona e sono gia operativi sul campo.

“La solidarieta non ha confini – riflette il presidente sezionale Luciano Bertagnoli -. Le nostre squadre di volontari, dopo essere state impegnate a Verona non hanno avuto alcuna esitazione nel partire con la consapevolezza di dover dare una mano con grande professionalita. Questo e uno dei punti di forza del nostro essere alpini”.

? il coordinatore della Protezione Civile ANA Verona, Luca Brandiele a fornire i dettagli dell’intervento: “La situazione nel Bellunese e davvero critica, fatichiamo persino a metterci in contatto con le nostre squadre sul posto a causa dei black out che hanno interessato le linee telefoniche. Ci sono contrade rimaste isolate tra cumuli di fango e centinaia di alberi abbattuti”. L’obiettivo e quello di riuscire ad aprire le vie per consentire il passaggio dei mezzi.

