Le cerimonie commemorative del Giorno dell’Unita’ Nazionale e Giornata delle Forze Armate sono organizzate dal Comune di Padova e dal Comando Forze Operative Nord, in collaborazione con la Prefettura di Padova, la Provincia di Padova e l’Universita’ degli Studi di Padova.

Programma:

SABATO 3 NOVEMBRE:

ore 10.00 a Villa Giusti, via Armistizio, 277/a Alzabandiera, saluto delle Autorita’ con accompagnamento musicale della Fanfara dei Bersaglieri in congedo, sezione “Achille Formis” di Padova.

Ore 12.00 al campo sportivo parrocchia della Nativita’ B.V. Maria alla Mandria, via Armistizio, 279: “Partita di calcio della Pace” fra studenti universitari europei

Ore 12.30 a Villa Giusti: Cerimonia di sottoscrizione della dichiarazione del “Veneto Terra di Pace”, ai sensi della Legge Regionale n. 35 del 25 ottobre 2018

Ore 17.00 nella tensostruttura di Villa Giusti: “Quindici-Diciotto. Gli uomini e le donne della Grande Guerra raccontano” PierVittorio Buffa e Nicola Maranesi con letture di Galatea Ranzi e Andra Biagiotti

Ore 18.00 al Museo storico della Terza Armata, via Altinate, 59: Inaugurazione della mostra “Guernica, icona di pace”, esposizione del cartone di Pablo Picasso e Jacqueline de La Baume Durrbach, da cui e’ nato l’arazzo oggi all’ONU.

Ore 21.00 nella Parrocchia della Nativita’ B.V. Maria alla Mandria: “Concerto della Pace”, Te Deum per organo e voci come il 3 novembre 1918

Ore 21.00 nella Basilica di Sant’Antonio: “Petite Messe Solennelle”, di Gioacchino Rossini. Orchestra sinfonica del Conservatorio Cesare Pollini, coro del Conservatorio, coro di Piazzola sul Brenta e coro polifonico della Basilica del Santo

DOMENICA 4 NOVEMBRE:

Ore 9.00 a Villa Giusti: Alzabandiera, onori ai Caduti, saluto delle Autorita’

Ore 10.00 via VIII Febbraio, di fronte a Palazzo Moroni: Cerimonia militare interforze, rassegna ai reparti schierati, alzabandiera, onori ai Caduti, interventi delle autorita’ con accompagnamento musicale a cura della Fanfara dei Bersaglieri, sezione “Achille Formis” di Padova.

Ore 11.30 al Palazzo del Bo – Aula Magna: il Prefetto di Padova consegna le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Ore 16.00 – 18.00 a Villa Giusti, Visite guidate gratuite, su prenotazione al numero 049 8719255

Ore 16.30 in via VIII Febbraio di fronte a Palazzo Moroni: Ammainabandiera

Ore 18.00 nella Chiesa di San Gaetano, in via Altinate, 73: “Pace nel mondo con la musica” – Concerto vocale e strumentale a cura di “La stagione armonica”, direttore artistico Sergio Balestracci(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20181102/comunicato-stampa-giorno-dellunit%C3%A0-nazionale-e-giornata-delle-forze-armate