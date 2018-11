Maltempo: zaia, nell’agordino devastante come un terremoto, ho scritto al premier conte

Belluno, 31 ott. (AdnKronos) – “Ho fatto un giro nelle aree non raggiungibili, siamo andati nell’Agordino e nel Feltrino e poi andremo nel Comelico ma l’immagine e di devastazione. Ho presentato al premier Conte la situazione pesante del Veneto con un dossier documentale e fotografico, chiedo ai media che si parli di piu del Veneto”. E’ l’appello lanciato dal presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa sull’aggiornamento del maltempo in Veneto. Il Governatore stamane si e recato per un sopralluogo nell’Agordino in provincia di Belluno, una delle zone piu martoriate.

“Nella fase piu acuta di questi eventi atmosferici – ha spiegato Zaia – c’erano 160 mila utenze non soddisfatte da energia elettrica, ancora oggi oltre 100 mila utenze sono senza energia elettrica, il quadro dell’Agordino e devastante sembra esito di un terremoto. Siamo andati a Roccapietore in quelle condizioni bisogna assolutamente intervenire facendo strada ai mezzi di soccorso. Abbiamo chiesto di mandare uomini a lavorare, stanno partendo l’Esercito e i volontari. Li sono completamente isolati, non hanno energia elettrica, telefono e acqua potabile. Le strutture turistiche sono invase dal fango. E’ una contabilita tragica”, ha concluso.

