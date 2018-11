Maltempo: belluno, anche domani scuole chiuse di ogni ordine e grado (2)

(AdnKronos) – Restano gravi i problemi legati al servizio telefonico e alla fornitura di energia elettrica, ai quali si sono aggiunti in mattinata anche quelli del servizio idrico: “Terna sta trovando gravi difficolta nel ripristino del servizio, – spiega il Sindaco, Jacopo Massaro – che non saranno risolti almeno entro le prossime 24 ore. Anche Bim GSP e al lavoro per sanare i problemi di fornitura, che stanno interessando l’intera provincia e buona parte del territorio comunale. Non ci sono notizie circa la potabilita dell’acqua, quindi resta valido il consiglio, in caso di torbidita, di usare l’acqua in bottiglia”.

“Grazie alle squadre di protezione civile in azione e agli uomini della polizia locale – continua Massaro – stiamo procedendo ad una mappatura del territorio comunale relativa alla mancanza di questi servizi. Invitiamo quindi tutti i cittadini a collaborare in questa attivita”.

Restano i problemi legati alla viabilita verso le altre aree della provincia: funzionanti i collegamenti per il Feltrino, gravi disagi verso Alpago, Agordino, Zoldano e Cadore: “Le problematiche sono in fase di risoluzione grazie al supporto delle colonne mobili arrivate ed in arrivo dall’Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte”.

