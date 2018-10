La crescita economica sostenibile secondo i commercialisti

Sarà un’intera giornata dedicata all’economia sostenibile quella di lunedì 5 novembre, organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona e dal dipartimento di Economia Aziendale dell’Università, in cui imprenditori, professionisti, accademici si confronteranno sul tema della crescita economica e dell’innovazione sostenibili.

Al mattino – nell’auditorium Banco BPM in viale delle Nazioni, 4 Verona – alle 09,30 inizieranno i lavori del convegno intitolato “Governando la sostenibilità dell’innovazione”.

Dopo i saluti di Federico Sboarina sindaco di Verona, di Nicola Sartor magnifico rettore dell’Università di Verona e di Alberto Mion presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, seguiranno gli interventi: “A proposito di sostenibilità” di Federico Testa presidente Enea e professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese nell’Università degli Studi di Verona; “Sostenibilità, innovazione e sviluppo” di Michele Bauli presidente Confindustria Verona; “L’approccio di Calzedonia alla sostenibilità” di Marco Carletto, amministratore delegato Calzedonia s.p.a.; “Innovability, per far crescere nel tempo il valore delle aziende e della società” di Ernesto Ciorra direttore funzione innovability Gruppo ENEL; “Verso nuove forme di rendicontazione aziendale” di Alessandro Lai professore ordinario di Economia Aziendale nell’Università degli Studi di Verona; infine “Il concetto di sostenibilità in finanza, profili metodologici” di Mario Anolli professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari nell’Università Cattolica di Milano e Consigliere Banco BPM.

I lavori saranno moderati da Romina Maurizi direttore responsabile QE Quotidiano Energia, mentre il coordinamento sarà a cura di Ada Imperadore e Andrea Pitondo commercialisti della Commissione Formazione ODCEC di Verona.

Al pomeriggio – nella sala dell’Associazione M15 in via Santa Teresa, 2 – 37135 Verona – a partire dalle 14,30 le “Riflessioni sull’economia sostenibile: opportunità e criticità” articolate in sei workshop tematici: “Lavorare nell’economia sostenibile” a cura della Commissione Lavoro ODCEC di Verona; “Società benefit e B Corp” a cura della Commissione Diritto d’Impresa e Operazioni Straordinarie dell’ODCEC di Verona; “Creazione di valore sostenibile e rendicontazione per gli stakeholder” a cura dell’Università di Verona dipartimento di Economia Aziendale; “Gestione dei rischi ambientali nelle operazioni di M&A” a cura della Commissione Formazione ODCEC di Verona; “Sistemi di incentivazione dell’efficientamento energetico” a cura della Commissione Imposte Dirette e Indirette ODCEC di Verona; “Blockchain e DLT – ecosistemi senza autorità centrali di scambio e certificazioni di dati, registrazione ed esecuzioni di contratti” a cura della Commissione Internazionalizzazione ODCEC di Verona. Saranno numerose anche le testimonianze delle imprese.

La giornata è realizzata con il fondamentale sostegno di KPMG, Sistemi Verona e Vecomp.

L’evento è gratuito, la cittadinanza è invitata.

Programma completo su: www.odcec.verona.it