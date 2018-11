Food: treviso, al via domani la tiramisu world cup 2018 (2)

(AdnKronos) – “Anche quest’anno abbiamo ai “tavoli di partenza” una variegata rappresentanza straniera, oltre che italiana, di partecipanti alla Tiramisu World Cup. E’ un segnale importante, che indica come la popolarita e l’attrattivita del prodotto e davvero internazionale, cosi come l’abbinamento di quest’anno con il prosecco – spiega Francesco Redi di Twissen, ideatore e organizzatore della rassegna -. La novita di quest’anno e l’introduzione di un doppio campione, uno per la ricetta originale del dolce e uno per quella creativa: l’impegno dei partecipanti e reale, segno che la sfida e un gioco, si, ma che non manca la voglia di fare bene”.

“Il Tiramisu resta uno dei nostri biglietti da visita piu apprezzati anche all’estero – conclude Federico Caner, Assessore al commercio estero e alle attivita promozionali della Regione Veneto, citando il dolce trevigiano come una delle principali eccellenze eno-gastronomiche del Veneto -. E’ un dessert, quello nato alle Beccherie dei Campeol, che tutto il mondo ci invidia: un testimonial importante per “The land of Venice”, il brand che stiamo promuovendo all’estero e che dara il nome anche al tavolo della finalissima di domenica. Mi auguro che la seconda edizione della Tiramisu World Cup, coinvolgendo quest’anno anche i territori del Prosecco, altra nota eccellenza del territorio, contribuisca a promuovere sui mercati nazionali ed internazionali la varieta e la ricchezza della nostra bellissima regione quale meta di turismo slow ed alternativo”.

