Vicenza: controlli in campo marzo con l’ausilio dell’esercito (2)

(AdnKronos) – L’uomo denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, 32 anni, era invece stato sorpreso da un’altra pattuglia mentre, in corso santi Felice e Fortunato, cedeva droga ad un cliente. Dalla sua perquisizione sono stati rinvenuti 390 euro, frutto dell’attivita di spaccio, e un involucro con 13,45 grammi di marijuana nascosto negli indumenti intimi.

“Mi complimento ancora una volta con la nostra polizia locale – dichiara il sindaco Francesco Rucco – per l’efficacia con cui svolge il servizio di controllo della sensibile area di Campo Marzo. L’intervento dell’esercito dimostra inoltre quanto sia importante la sua presenza costante per intervenire tempestivamente in caso di necessita. La sinergia tra forze dell’ordine e fondamentale per contrastare il fenomeno di spaccio e consumo di droga, cui si accompagna il degrado della zona”.

(Adnkronos)