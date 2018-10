Secondo Kaspersky Lab le persone hanno perso il controllo dei propri dati personali online

(Roma, 31 ottobre 2018) – 2 persone su 3 non sanno ‘chi sa cosa – su di loro online e 2 genitori su 5 non sanno cosa ci sia in rete che riguardi i propri figli.

L’incubatore di start-up di Kaspersky Lab ha lanciato il servizio Privacy Audit per aiutare le persone a riprendere il controllo sui propri dati.

Roma, 31 Ottobre 2018 – Dagli indirizzi email ai numeri di telefono, dai luoghi di lavoro alle date di nascita: online c’e’ una quantita’ allarmante di informazioni su di noi. Gli europei hanno perso le tracce del viaggio fatto dai loro dati personali, di quali aziende o piattaforme detengano informazioni sulla loro identita’ o addirittura sui loro stessi figli. In breve, troppe persone in Europa hanno perso il controllo dei propri dati. Questa e’ uno dei temi chiave trattati alla Kaspersky Next Conference, l’appuntamento che ha riunito esperti del mondo cyber a Barcellona dal 29 al 31 ottobre. E’ anche un problema che Kaspersky Lab si e’ impegnata a risolvere: l’incubatore di start-up dell’azienda, infatti, ha lanciato durante l’evento la versione Beta del suo servizio Privacy Audit, progettato proprio per offrire agli utenti il modo di scoprire quali informazioni su di loro sono disponibili nel mondo online.

Grazie ad uno studio condotto su oltre 7.000 consumatori in tutta Europa, Kaspersky Lab ha scoperto che la perdita di controllo dei propri dati personali e’ qualcosa che riguarda la maggior parte delle persone in Europa. Le ragioni dietro questo fenomeno sono molte. I risultati mostrano che il 64% delle persone coinvolte dallo studio non conosce tutti i luoghi del web nei quali i loro dati personali sono stati archiviati. Cosa probabilmente ancora peggiore, il 39% dei genitori intervistati non sa nemmeno quali dati personali vengono condivisi online dai propri figli.

E’ il momento di preoccuparsene

La ricerca di Kaspersky Lab mostra che i consumatori si preoccupano del destino delle loro informazioni: l’88% degli intervistati si preoccupa del possibile uso illegale dei propri dati. Il 57%, inoltre, si sentirebbe spaventato e/o stressato nel caso in cui i propri dati finanziari venissero violati. In particolare, solo il 45% dei partecipanti al sondaggio confida nel fatto che le grandi aziende si prendano cura dei loro dati e solo il 36% crede che i propri dati siano effettivamente protetti sui social media.

Nonostante questi dati, gli utenti non stanno facendo molto per evitare questo tipo di problemi e un numero preoccupante degli intervistati commette banali errori. Uno su cinque (20%) non protegge il proprio Wi-Fi con una password, il 31% afferma di “non aver mai aggiornato le opzioni di sicurezza del proprio router Wi-Fi” e il 30% non usa un software di sicurezza per la protezione dei propri dispositivi.

Ovviamente, anche laddove imprese e consumatori mettano in atto alcune forme di protezione, i comportamenti comuni possono renderle inutili. Le aziende che proteggono con cura i dati personali non possono impedire agli utenti di fare cose pericolose, come usare la stessa password per piu’ account, condividere le loro password con altri o renderle facili da indovinare, o scegliendo di non proteggere il proprio router.

Dall’autocompiacimento al controllo

Vista questa situazione, perche’ le persone sembrano perdere il controllo dei propri dati cosi’ in fretta? Questa e molte altre questioni legate al tema della privacy sono state discusse in dettaglio nel panel intitolato ‘Il prezzo della privacy nell’epoca della promiscuita’ dei dati – in occasione della Kaspersky Next Conference di Barcellona. Marco Preuss (Director Europe del GReAT di Kaspersky Lab), Eva Galperin (CEO di EFF) e Nevena Ruzic (Head of Compliance at the Information Commissioner’s Office, Serbia) hanno condiviso le loro esperienze in materia.

Il lancio di una nuova soluzione – Privacy Audit – dell’incubatore di Kaspersky Lab e’ stata parte dei contenuti dello stesso panel, nel corso dell’evento. Gli esperti hanno discusso delle principali sfide che riguardano la protezione della privacy online delle persone, del crescente valore dei dati personali e di quanto, e se, le persone comprendano e considerino davvero la loro privacy.

Nevena Ruzic, Head of Compliance at the Information Commissioner’s Office Serbia ha dichiarato: “Siamo arrivati ad un momento nel quale la nostra vita e’ molto piu’ esposta online che offline; il motivo e’ che mostriamo troppa ingenuita’ nel credere che i servizi online che utilizziamo siano “gratuiti”. Come utenti, dovremmo essere piu’ consapevoli di dove mettiamo a disposizione i nostri dati; le organizzazioni che elaborano i dati personali hanno il dovere di farlo in conformita’, non solo con le norme legali, ma anche con quelle etiche. –

Marco Preuss, Head of Kaspersky’s Global Research and Analysis Team in Europa ha commentato: “Le persone sanno che devono proteggere i propri dati, perche’ non farlo puo’ avere effetti disastrosi. Se i vostri dati venissero rubati potreste perdere del denaro o vedervi attribuire un debito accumulato da qualcun altro, la vostra reputazione potrebbe essere distrutta, potreste persino essere accusati di un crimine. Le vostre informazioni personali potrebbero essere vendute e il denaro utilizzato per finanziare qualunque tipo di attivita’ criminale. –

E’ tempo di agire

Ora e’ possibile riprendere il controllo dei propri dati con una soluzione come Privacy Audit.me. Il nuovo servizio e’ uno strumento ‘web-based – che consente agli utenti di controllare la privacy dei propri dati online. La sua console automatizzata mette a disposizione uno “sportello unico” per la gestione dei dati personali dell’utente, conservati all’interno di vari siti e fonti online, e consente di definire e di controllare la sicurezza della propria privacy online. L’intenzione e’ che Privacy Audit diventi una sorta di ‘difensore – della privacy digitale, visto che, ora piu’ che mai, gli utenti ne hanno bisogno. Privacy Audit e’ gia’ disponibile nel Regno Unito nella versione Beta; nel 2019 lo sara’ anche in modo piu’ diffuso.

Metodologia

Kaspersky Lab ha incaricato la Arlington Research di effettuare alcune ricerche sugli utenti europei per scoprire la loro consapevolezza, conoscenza e percezione quando si parla di privacy dei dati. La Arlington Research ha condotto un sondaggio online in sette paesi: Regno Unito (Regno Unito), Germania, Francia, Italia, Spagna, Repubblica Ceca e Slovacchia. Le persone intervistate sono state 2.002 nel Regno Unito, 1.004 in Spagna, 1.002 in Germania, 1.001 in Francia, 1.000 in Italia, 501 nella Repubblica Ceca e 500 in Slovacchia (per un totale di 7.010 interviste effettuate). Il campione delle persone coinvolte per ciascun paese era composto da adulti di eta’ pari o superiore ai 18 anni e sono state prese in esame quote rappresentative per nazione sulla base di generi, eta’ e regioni.

Informazioni su Kaspersky LabKaspersky Lab e’ un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da oltre 20 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Piu’ di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere cio’ che e’ per loro piu’ importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

