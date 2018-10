Salute: studio, essere sovrappeso o sottopeso ‘ruba’ fino a 4 anni vita

Roma, 31 ott. (AdnKronos Salute) – Essere in sovrappeso o sottopeso potrebbe costarci fino a 4 anni di vita, suggerisce uno studio che appare su ‘Lancet Diabetes and Endocrinology’. Un’analisi fra le piu’ estese del suo genere, che ha coinvolto quasi 2 milioni di persone visitate da medici nel Regno Unito. I ricercatori hanno scoperto che, a partire dall’eta’ di 40 anni, le persone che si piazzano all’estremita’ superiore della scala dell’indice di massa corporea (Bmi) normale hanno il piu’ basso rischio di morire. Mentre le persone che si classificano nella parte estrema superiore o inferiore del Bmi rischiavano di avere vite piu’ brevi.

Il Bmi, ricordano gli autori dell’Universita’ di Exeter, viene calcolato dividendo il peso di un adulto per il quadrato della sua altezza. Un punteggio ‘sano’ va da 18,5 a 25. La maggior parte dei medici e’ convinta che misurare il Bmi sia il metodo migliore per capire se un paziente e’ obeso, perche’ e’ un metodo preciso e semplice, ricorda la Bbc online.

Prendendo in considerazione questo indicatore, lo studio ha mostrato che l’aspettativa di vita di uomini e donne obesi e’ rispettivamente inferiore di 4,2 e 3,5 anni rispetto a quella delle persone che si trovano nella ‘casella’ Bmi normale. La differenza per uomini e donne sottopeso e’ invece di 4,3 anni (uomini) e 4,5 anni (donne). Un Bmi ‘sballato’ e’ stato associato a tutte le cause di morte, ad eccezione degli incidenti legati al trasporto: dal cancro, alle malattie cardiovascolari, alle malattie respiratorie.

(Adnkronos)