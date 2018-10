Rai, ecco i nuovi direttori Tg

Roma, 31 ott. (AdnKronos) – Il Cda della Rai ha dato il via libera al primo pacchetto di nomine che riguardano i telegiornali. I nuovi direttori sono Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Paterniti al Tg3, Alessandro Casarin alla TGR, Luca Mazza’ al Giornale Radio Rai. L’unico voto contrario in cda e’ stato quello di Rita Borioni.

La carriera di Giuseppe Carboni si e’ consumata tutta all’interno di ‘Mamma Rai’. Romano, classe 1961, sposato con tre figli, giornalista ed esperto di musica e spettacoli, e’ caporedattore del Tg2 dal 2011. Napoletano classe ’62, giornalista e saggista, Gennaro Sangiuliano e’ stato vicedirettore del Tg1 dal 2009, direttore del quotidiano Roma di Napoli dal 1996 al 2001 e vicedirettore del quotidiano Libero. Laureato in giurisprudenza, docente alla Lumsa, alla Sapienza, alla Luiss. Giuseppina Paterniti, nata a Capo d’Orlando nel 1956, e’ giornalista, autrice televisiva e scrittrice. Diverse le inchieste realizzate fra cui quella sulle cartolarizzazioni degli immobili pubblici per ‘Primo Piano’. Dall’interim ai pieni poteri, Alessandro Casarin e’ nato a Somma Lombardo nel 1958. Ha iniziato l’attivita’ di giornalista nel 1983 presso il quotidiano La Prealpina di Varese. Dal Tg3 al Giornale Radio Rai, Luca Mazza’ e’ in Rai da quasi 30 anni. Nato a Roma nel ’62, giornalista professionista, ha iniziato il proprio percorso professionale nelle redazioni di Ansa, Milano Finanza e Italia Oggi.

