Maltempo: zaia, mi appello alle banche, siano al nostro fianco

Belluno, 31 ott. (AdnKronos) – Il presidente del Veneto, Luca Zaia ha oggi da Belluno rivolto un accorato “appello alle banche affinche possano procrastinare i pagamenti, mutui delle persone colpite da questa devastazione totale, quasi un esito del terremoto. La montagna non deve essere dimenticata”. Il Governatore del Veneto ha lanciato l’appello nel corso del punto stampa nel bellunese dove Zaia ha effettuato un sopralluogo nell’area piu devastata dal maltempo in Veneto.

“Chiedo alle banche – ha sottolineato Zaia – che escano con prodotti ad hoc per gli alluvionati, esistono gli strumenti, in questo momento gli istituti di credito devono essere al nostro banco. Il territorio ha bisogno di un atto di clemenza per nostri cittadini disastrati, auspico che le banche realizzino dei pacchetti ad hoc per dare una mano, per ripartire”.

