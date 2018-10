Maltempo: treviso, domani riaprono le scuole della provincia

Treviso, 30 ott. (AdnKronos) – In relazione all’andamento della situazione meteo ed alle previsioni di cui ai comunicati del centro funzionale regionale del Veneto, si e ritenuto, nell’ambito del Centro coordinamento soccorsi attivato presso la sala operativa dei Vigili del fuoco di Treviso, che non sussistono i presupposti per la chiusura delle scuole nella giornata di domani mercoledi 31 ottobre, salvo situazioni di locale criticita che dovranno essere valutate a livello di singolo comune interessato.

