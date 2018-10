Maltempo: tanti gli interventi del soccorso alpino dolomiti bellunesi

Belluno, 30 ott. (AdnKronos) – Sono una cinquantina fino ad ora le chiamate cui ha risposto il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi in questi giorni di emergenza, mettendosi a disposizione di Protezione civile, Vigili del fuoco e Suem in qualsiasi attivita utile a dare supporto alla popolazione isolata e in difficolta, a causa dell’eccezionalita del maltempo che ha imperversato sulla nostra e le regioni limitrofe.

In provincia di Belluno, dove tuttora parte della cittadinanza e senza elettricita e priva di copertura telefonica, al momento stanno intervenendo le Stazioni del Soccorso alpino di Alleghe, Agordo, Val Biois, Livinallongo, Val Pettorina, Centro Cadore, Pieve di Cadore, Val Comelico. Tra le missioni, tutte coordinate esclusivamente via radio dalla sede della Centrale operativa, portare conforto e generi di prima necessita alle persone bloccate nelle abitazioni, pulizia del materiale alluvionale, sgombero dalle strade di piante e vegetazione, trasporto di quanti necessitino visite periodiche all’ospedale.

(Adnkronos)