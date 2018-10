Maltempo: sindaco vicenza, finita l’emergenza (4)

(AdnKronos) – In particolare ,sono state registrate oltre 33 mila visite al sito www.comune.vicenza.it (il 44% degli utenti peraltro tornava piu volte sulle pagine dedicate al maltempo), oltre 41 mila sul sito www.bacchiglione.it (dove oltre la meta degli utenti tornava a controllare l’homepage).

Per quanto riguarda Facebook, dove la pagina istituzionale del Comune e seguita da quasi 28 mila fan, i 17 post pubblicati nei due giorni di emergenza hanno portato 1.250 nuovi Mi piace. Il post piu coinvolgente e risultato quello sulla chiusura delle scuole per due giorni, pubblicato nel primo pomeriggio di domenica 28 ottobre, con 47 mila persone cui e stato mostrato, di cui 7.300 hanno fatto click sul post, che ha generato, da solo, 121 commenti. In totale sono state quasi 1.100 le condivisoni e 260 i commenti ai post, molti dei quali per fare domande su trasporti, scuole chiuse, fake news, viabilita e parcheggi, sacchi di sabbia, numeri di emergenza, cui si e dato risposta. Nella giornata di ieri e stata fatta anche una diretta Fb dalla sede di Aim, dove era riunito il Coc, per consentire al sindaco di dare gli aggiornamenti in tempo reale (quasi 4.500 le visualizzazioni fino ad ora).

