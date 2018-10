Maltempo: sindaco vicenza, finita l’emergenza (2)

(AdnKronos) – “Sono convinto che dovremo abituarci tutti a convivere con questi fenomeni atmosferici, affinando sempre di piu, assieme agli interventi di protezione, anche i sistemi di previsione e di allertamento della popolazione”, ha spiegato.

Quanto al bacino di Caldogno, il sindaco ha dichiarato: “La situazione non ha richiesto l’apertura dell’invaso che il Genio civile ha preferito non attivare per non rischiare che fosse ancora pieno nei prossimi giorni, all’arrivo di nuove perturbazioni. Auspico che il suo collaudo venga fatto quanto prima, come ho fatto presente al presidente della Regione Luca Zaia e all’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin”.

Questi i numeri dell’emergenza. Nei due giorni di emergenza, domenica 28 e lunedi 29 ottobre hanno operato quasi ininterrottamente circa 30 volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, all’associazione nazionale alpini e all’associazione nazionale carabinieri in congedo: 76 sono stati i dipendenti comunali coinvolti di cui 66 amministrativi e 10 tecnici, circa altrettanti gli agenti del comando di polizia locale, impegnati in centrale operativa e sul territorio per l’emergenza maltempo e non solo.

(Adnkronos)