Maltempo: belluno, ancora senza luce e acqua al nevegal e a cirvoi

Restano luce ed acqua i problemi di Belluno: senza entrambi i servizi la zona alta del Nevegal e Cirvoi, mentre problemi con la corrente elettrica si registrano a macchia in tutto il territorio comunale, in particolare nella parte alta di Via Agordo, Via Cordevole e Antole.

“In questi minuti – annuncia il sindaco, Jacopo Massaro – stiamo preparando dei volantini da distribuire alla popolazione per offrire posti di accoglienza e ristoro. Stiamo anche contattando Ser.S.A e Ulss per avere un quadro delle persone disabili o malate che necessitano di particolare assistenza”.

La Scuola media Ricci, nei pressi della stazione ferroviaria, resta il punto di accoglienza principale, con posti letto, docce, possibilita di ricarica cellulare e di ottenere un pasto. Solo per la ricarica cellulari e per fare una doccia, dalle 14.00 alle 18.00 di oggi sono aperte la Scuola Media Zanon di Castion e la casetta degli alpini di Salce, vicino al campo sportivo. Solo per ricaricare il cellulare e fare rifornimento di acqua e disponibile la Cooperativa di Cirvoi, negli orari di apertura dell’attivita.

