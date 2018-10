Maltempo: belluno, ancora senza luce e acqua al nevegal e a cirvoi (2)

(AdnKronos) – “Abbiamo attivato anche un numero di cellulare per ricevere le richieste di un pasto anche a domicilio e per gestire l’ospitalita di persone disabili e per tutte le relative necessita o per persone con problematiche particolari. Sarebbe anche utile che chi ha bisogno di un pasto (a domicilio o alle Ricci) ci preavvisasse, cosi da poter calcolare quanti piatti dovremo preparare”, continua il sindaco. Il numero da contattare e 328 – 2287358.

Viabilita e Piave. Restano chiusi Via Miari e il ponte bailey, nonostante il livello del Piave sia diminuito ancora nella giornata di oggi: l’ultimo rilevamento delle 13.00 di oggi ha fissato la quota a 2.08 metri. Resta in vigore il divieto assoluto di avvicinarsi ai corsi d’acqua principali e secondari: oltre a esserci ancora pericolo, con la violazione dell’ordinanza sindacale si commette un reato penale.

Doppio avviso infine sul fronte della sicurezza. “Ci sono giunte notizie su presunte squadre di Protezione civile che girano per il territorio, chiedendo informazioni nelle case. Ricordiamo che l’attivita della nostra Protezione civile consiste solo nelle operazioni di pulizia e nel comunicare la possibilita di ospitalita; non entriamo per nessun motivo nelle case. I nostri uomini sono riconoscibili dalle giacche ufficiali, per cui vi invitiamo a non far entrare nessuno nella vostra abitazione”, l’appello di Massaro.

