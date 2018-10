Maltempo: belluno, anche domani scuole chiuse di ogni ordine e grado

Belluno, 30 ott. (AdnKronos) – Una decina le squadre di protezione civile impegnate oggi nel ripristino della viabilita principale e secondaria. In tarda mattinata, riaperte al traffico Via Tissi e Viale dei Dendrofori; restano chiusi il ponte bailey, Via Miari e Via Col de Gou, mentre si lavora per riaprire le strade secondarie cosi da dare vie di sfogo al traffico veicolare.

Restano chiusi anche per la giornata di domani i plessi scolastici di ogni ordine e grado e gli impianti sportivi: nel corso del pomeriggio si valutera, tramite ordinanza, se e quali impianti potranno invece essere aperti. Per tutta la giornata sono state impiegate dalla societa Bellunum 4 spazzatrici e 14 uomini per la pulizia di tombini e caditoie per agevolare il deflusso dell’acqua stagnante lungo le strade.

Dovrebbero essere terminati i rilasci d’acqua dalle dighe del Cadore. Dopo l’evacuazione nella notte, la quindicina di residenti nell’area golenale del Piave che hanno passato la notte alle scuole Ricci sono state riaccompagnate nelle loro abitazioni.

